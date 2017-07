SDCC - American Horror Story: Cult - ecco il primo, terrificante trailer!

Arrivano i, signori! Chiunque abbia mai avuto un incubo con protagonisti i clown sarà terrorizzato dall'arrivo della nuova stagione di American Horror Story: Cult ... Almeno da questa preview!

American Horror Story: Cult vedrà nel cast Sarah Paulson, Evan Peters, Billie Lourd, Billy Eichner, Cheyenne Jackson, Alison Pill, Colton Haynes e Adina Porter. Ryan Murphy ha rivelato che Twisty il Clown tornerà, e che Lena Dunham sarà in uno degli 11 episodi della stagione.

American Horror Story: Cult tornerà su FX a partire dall'autunno. La passata stagione, American Horror Story: Roanoke, ha ricevuto delle nomination agli Emmy Awards nelle categorie: acconciature, trucco e sound editing. Il franchise AHS è prodotto dalla Twentieth Century Fox Television.

Ryan Murphy, creatore e produttore della serie, ha rivelato in febbraio quale sarebbe stato il tema della serie, anche se all'epoca non aveva deciso il titolo: "Beh, non ho un titolo, ma la stagione inizierà le riprese in giugno e parlerà delle elezioni che abbiamo appena avuto qua in USA Quindi credo che sarà interessante da vedere per molte persone." Alla domanda se ci sarà o meno Trump ha risposto: "Uh, forse!"

Diteci, cosa pensate del trailer della nuova stagione di AHS: Cult?