SDCC - Arrow 6: ecco il trailer della nuova stagione!

Dal, che si è svolto ne week end, sono arrivate tantissime notizie e anteprime. Ovviamente non poteva mancare Arrow , che torna a partire dal 12 ottobre sullae dunque ecco il trailer della stagione 6!

Inoltre, ci sono novità sul cast. Oltre al ritorno del fan favorite, il russo Anatoly Knyazev (interpretato da David Nykl), che per Oliver è un mentore, un amico e una sorta di nemesi, entra nel cast della serie su Freccia Verde, Michael Emerson (Lost), in un ruolo ricorrente ma del quale ancora non si sa nulla di preciso.

Arrow cast: Stephen Amell nei panni di Oliver Queen, David Ramsey nei panni di John Diggle, Willa Holland nei panni di Thea Queen, Emily Bett Rickards nei panni di Felicity Smoak, John Barrowman nei panni di Malcom Merlyn, Paul Blackthorne nei panni del Detective Lance. I produttori esecutivi della serie sono: Greg Berlanti, Marc Guggenheim, Andrew Kreisberg e Sarah Schechter.