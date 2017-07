SDCC - Fear The Walking Dead: online il trailer ufficiale

ha rilasciato il trailer ufficiale della seconda metà della terza stagione di, la serie spin-off creata da, durante ildi San Diego. La terza stagione dello show andrà in onda a partire dal

Nel trailer, che potete vedere in fondo alla notizia, i personaggi di Fear The Walking Dead attraversano le colline del Messico per cercare disperatamente di fare un accordo con l'antagonista Black Hat. E per la prima volta dalla fine della seconda stagione, il gruppo principale si è ritrovato insieme, mentre la mamma Madison (Kim Dickens), si spinge nella selva per riunirsi con Daniel Salazar (Ruben Blades) e Victor Strand (Coleman Domingo). Non tutti però sembrano felici di essersi ritrovati.



Dopo la trasmissione del trailer, il panel di Fear ha visto quasi tutto il cast riunito per discutere di alcuni dettagli della serie. A spiccare maggiormente, è stata la notizia lanciata da Kirkman, il quale ha dichiarato la possibilità di un cross-over tra lo spin-off e la serie originale, senza però sbilanciarsi troppo sui dettagli. Durante il panel vi è stato anche un tributo a John Bernecker, lo stuntman deceduto nei giorni scorsi in seguito a un fatale incidente sul set di The Walking Dead.