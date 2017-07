SDCC - Hey Arnold!: The Jungle Movie, è arrivato lo sneak peek dello show

Per i fan di, grazie a, è ora disponibile lo sneak peek dello show. La clip mostra per la prima volta, i diversi personaggi del film animato televisivo

Hey Arnold!: The Jungle Movie sarà un film televisivo incentrato su Arnold e i suoi amici in missione per far avverare il suo sogno più grande, quello di ritrovare i suoi genitori scomparsi. Il film durerà due ore e la trama riprenderà da dove la serie originale si interruppe nel 2004. Il nuovo show farà in mondo che Arnold riceva finalmente le risposte circa la sorte dei suoi genitori scomparsi. Il film è co-scritto dal creatore della serie originale Craig Bartlett e prodotto da Nickelodeon a Burbank, California.



Come precedentemente era stato annunciato, i doppiatori che daranno voce ai personaggi del film saranno: Francesca Marie Smith, Anndi McAfee, Justin Shenkarow, Olivia Hack, Nika Futterman, Dan Butler, Dan Castellaneta, Tress MacNeille, Antoinette Stella, Carlos Alazraqui, Dom Irrera, Maurice LaMarche, Kath Soucie, Danielle Judovits, Danny Cooksey, Jim Belushi e Craig Bartlett, Lane Toran e Jamil Smith.