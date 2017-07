SDCC - Luke Cage 2: Mike Colter dice che la seconda stagione sarà unica!

La seconda stagione disarà davvero intrigante, parola di, il protagonista! Tante notizie stanno arrivando dal, compresa la conferma che il pilot lo dirigerà Lucy Liu

Al panel dedicato a The Defenders, Colter ha parlato un po' della seconda stagione della sua serie, lodando chi si sta occupando della scrittura del copione: "Chi si è occupato della stesura dei testi in questa stagione ha fatto un lavoro unico e adesso conosciamo lo show. Sappiamo in che mondo ci muoviamo, sappiamo cosa funziona e cosa no e quindi adesso ci concentreremo su cose estremamente eccitanti, rilevanti e marcatamente pop-culture!"

Cosa voglia dire esattamente non lo sappiamo, ma comunque ha stuzzicato il nostro interesse, voi che dite? La data d'uscita della seconda stagione di Luke Cage ancora non la conosciamo.

Per adesso aspettiamo con tantissima ansia l'uscita di Marvel's The Defenders, dopo il fantastico trailer diffuso al Con, che andrà in onda dal 18 agosto su Netflix!