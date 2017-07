SDCC - Marvel's Inhumans: dettagli sul personaggio di Ellen Woglom!

: Presenza imponente quella del team di Marvel's Inhumans aldi quest'anno. Adesso abbiamo qualche dettaglio anche sul personaggio di

La parte è originale, un personaggio mai visto prima quindi, e non dotato di poteri. Molti dei ruoli degli attori sono già stati rivelati, ma quello della Woglom non si conosceva ancora e la sua entrata nel cast è notizia dello scorso maggio; sapevamo solo che il suo è un ruolo tra i principali della serie.

Ovviamente, sapendo che i membri della Famiglia Reale erano già stati scelti, era naturale pensare che la Woglom fosse un'umana o, potenzialmente, una NuHumana che viveva sulla Terra, ed oggi sono arrivati finalmente i dettagli: è umana, non ha i poteri e si chiama Louise.

La notizia l'ha data Jeph Loeb, il capo della divisione televisiva della Marvel, e il personaggio è stato creato appositamente per la serie. Di lei dice che ha "una conoscenza specifica, speciale" per bilanciare la mancanza di poteri. L'attrice ha poi parlato in prima persona della "sua" Louise:

"E' stato fantastico. Per il mio personaggio, beh, sentivo che c'era una sorta di leggerezza nel materiale e nello script, che compensava il fatto che non avesse superpoteri."

In questa nuova serie ci sono molte possibilità che potrebbero essere esplorate. Anche se il personaggio di Louise non esiste nei fumetti, non è detto che non possa comunque essere connesso ad una parte dei comics che conosciamo. Possiamo supporre che sia un agente SWORD, per esempio... Ma diamo tempo al tempo.

Marvel's Inhumans debutterà in IMAXil 1 settembre 2017, e sulla ABC il 29 settembre.