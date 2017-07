SDCC - Marvel's The Defenders: Come evolverà la relazione tra Jessica e Luke?

Marvel's The Defenders arriverà tra poco meno di un mese sulla piattaforma digitale di streaming, ma come evolverà il rapporto tra

L'ultima volta che i due si sono visti è stato quando Jessica Jones (Krysten Ritter), ha volutamente fatto finire in coma Luke Cage (Mike Colter). Nei fumetti i due hanno una relazione davvero importante, sono a tutti gli effetti la coppia più forte (fisicamente parlando), dei comics, e hanno anche un figlio insieme oltre ad essere sposati. Invece qui abbiamo visto, parlando del team up Marvel/Netflix, solo un accenno di romanzo tra i due personaggi.

Personaggi che dovranno per forza rivedersi adesso che si troveranno a far parte del gruppo dei Difensori. Al panel del Comic-Con di San Diego Colter ha detto, proprio in riferimento a questo particolare: "La fiamma non si è spenta, siamo onesti. Però ci troviamo a dover combattere molto, dobbiamo salvare New York City, e devo capire come relazionarmi con Danny Rand. Succederanno molte cose. Penso che ci sarà una sorta di progesso, faremo dei passettini in avanti, ma avremo tanto da mostrare nelle serie televisive, potremmo arrivarci subito ma poi? Che faremmo dopo? Diamo tempo al tempo."

Insomma, pare che le cose andranno nella direzione dei fumetti, quando succederà? Non presto, di certo!

Marvel’s The Defenders arriva il 18 agosto, Marvel’s The Punisher a fine 2017, e le prossime stagioni di Daredevil, Jessica Jones e Luke Cage dovrebbero uscire nel 2018. E' stata ufficialmente annunciata anche una seconda stagione per Iron Fist.