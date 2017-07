SDCC - Once Upon a Time 7: Ecco il trailer della nuova stagione!

Dalè arrivato anche il trailer della uova stagione di Once Upon a Time , la settima, che vedrà un sacco di novità e molti personaggi mai esplorati prima.

La notizia che molti series regular di Once Upon a Time non sarebbero tornati per la nuova stagione, la settima, non ha colto molti di sorpresa, perché le storyline di alcuni personaggi si sono concluse e adesso gli showrunner hanno deciso di inaugurare un nuovo corso.

La storia si sposterà qualche anno nel futuro e si concentrerà su Henry, cresciuto, che si troverà ad affrontare nuove avventure insieme a Regina e ai nuovi personaggi che saranno via via inseriti nella serie.

Alcuni volti noti, come Emma, torneranno in alcuni episodi. Once Upon a Time torna in autunno.