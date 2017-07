SDCC - The Flash 4: Ecco il trailer della nuova stagione!

E' appena uscito, direttamente dal, il nuovo trailer della stagione quattro di The Flash ! Il velocista scarlatto torna a partire dal 10 ottobre!

Oltre al trailer di presentazione, rilasciato dalla CW, le notizie riportano la conferma che Neil Sandilands interpreterà il villain della prossima stagione, Il Pensatore. Altre aggiunte al cast sono Machete, Danny Trejo, un nuovo cacciatore dal Terra 19, padre di Gypsy e Kim Engelbrecht nei panni del Meccanico, al fianco del Pensatore.

Abra Kadabra aveva preannunciato l'arrivo de Pensatore, nella passata stagione, un inventore geniale con poteri di telecinesi e controllo mentale, che sfrutta attraverso l'uso del suo Cappello. Il personaggio è apparso in All-Flash #12, nel 1943, quando tormentava il primo Flash ,Jay Garrick. Poi lo si è visto combattere contro Wonder Woman, The Atom, ed ha anche fatto parte delle Suicide Squad e Injustice Society.

Siete curiosi di vedere la nuova stagione di The Flash? Ditecelo nei commenti!