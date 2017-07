SDCC - The Original cancellato dopo la stagione numero 5!

Purtroppo dovremo dire presto addio ai vampiri di The Originals . Dopo la season 5, che andrà in onda il prossimo anno, la serie non tornerà per una sesta stagione.

Julie Plec, che ha creato lo show, l'ha annunciato su Twitter con una lettera ai fan: "aiutateci a dire addio a The Originals, che inizierà a girare la sua quinta e ultima stagione lunedì."

"E' sia un regalo che un peso essere nella condizione di controllare la fine di una serie" ha continuato. "Molti show non hanno la fortuna di avere la decisione su quando una cosa finirà tra le mani. Essere in grado di completare il viaggio celebrando degnamente la fine di The Vampire Diaries è stato un regalo che ci hanno fatto Mark Pedowitz della The CW e Peter Roth della WBTV i quali, come fan loro stessi delle serie tv, sanno cosa significhi per un fan avere l'occasione di dire addio. Porre fine ad uno show è sempre una cosa dolceamara ma per me è stata una vera benedizione essere parte della decisione finale."

The Originals torna con la sua ultima stagione a partire dalla primavera 2018 sulla CW.