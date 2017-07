SDCC - Van Helsing: online il trailer della seconda stagione della serie horror

Dopo la conferma deldella seconda stagione, in occasione del Comic-Con di San Diego,ha diffuso il nuovo trailer della prossima stagione della serie

La serie ruota intorno a Vanessa, interpretata da Kelly Overton, la discendente di Abraham Van Helsing, il famoso cacciatore di vampiri. Vanessa aveva scoperto che la figlia Dylan (Hannah Cheramy) era stata trasformata in vampiro e che Axel (Jonathan Scarfe), era ancora vivo, è diventato un vampiro. Il cast dello show include inoltre Christopher Heyerdahl (Hell on Wheels), Paul Johansson (Mad Men), David Cubitt (Ray Donovan) e Tim Guinee (Patria). Nel trailer possiamo avere un assaggio di quello che accadrà a Vanessa e gli altri sopravvissuti nei nuovi episodi, in arrivo in autunno.