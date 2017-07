SDCC - Vikings: annunciata la data première e il trailer dello show

La serie drama di punta del network televisivo, tornerà a partire dalcon un epidosio première della quinta stagione che durerà due ore. Inoltre, è stato rilasciato anche il trailer dello show!

La nuova stagione di Vikings inizierà con Ivar il Senzaossa che impone la sua leadership sulla Grande Armata Danese, mentre Lagertha regna a Kattegat. Ivar è l'assassino di suo fratello Sigurd e ciò mette le basi per le prossime feroci battaglie quando i figli di Ragnar studiano le loro prossime mosse per vendicare la morte del loro padre. Bjorn segue il suo destino nel Mar Mediterraneo e Floki, che soffre dalla perdita della moglie Helga, parte per i mari sottomettendosi alla volontà degli Dei.

Il trailer ci dà un assaggio della prossima stagione in cui sicuramente assisteremo a sorprendenti alleanze e incredibili tradimenti mentre i Vichinghi lottano per governare il mondo. Ricordiamo che Jonathan Rhys Meyers (The Tudors) si è unito ai membri del cast nel ruolo del vescovo Heahmund.