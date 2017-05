Sense 8: un nuovo trailer per la seconda stagione, in arrivo oggi

ha rilasciato un nuovo trailer per la seconda stagione di, il fortunato show che tornerà sulla piattaforma di streaming nella giornata di oggi, 5 Maggio 2017.

Il trailer, disponibile come sempre attraverso il player presente nella notizia, mostra alcune scene dei nuovi episodi, che riprenderanno esattamente da dove l’avevamo lasciata nel finale della prima stagione. I protagonisti Capheus, Kala, Lito, Nomi, Riley, Sun, Will e Wolfang, infatti, sono finalmente uniti sia fisicamente che mentalmente e dovranno immedesimarsi nelle tragedie e successi degli altri. Gli stessi, scappando da Whispers, si troveranno costretti a mettere in dubbio la loro reale identità per la sopravvivenza.

Netflix, come di consueto, pubblicherà oggi nel catalogo italiano l’intera stagione.