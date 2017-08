Sense8: un sito porno si offre di produrre la terza stagione

Come noto, Netflix ha cancellatoal termine della seconda stagione, ma la mobilitazione sul web dei fan della serie ha generato perlomeno la produzione di un finale di due ore che sarà girato e distribuito prossimamente.

Tuttavia, xHamster, noto sito pornografico, si è offerto di produrre un’eventuale terza stagione della serie delle Wachowski, con Lana che ha recentemente rivelato che avrebbe comunque scritto una nuova stagione. Nella lettera aperta pubblicata dal sito si fa notare come i visitatori quotidiani della piattaforma siano maggiori di quelli del The New York Times, Daily Mail, o ESPN.

Se pensate si tratti solamente di una mossa pubblicitaria, ScreenCrush ha chiarito la assoluta buona fede della cosa contattando direttamente i responsabili, i quali hanno diffuso un comunicato:

“Siamo grandi fan dello show, così come moltissimi altri. Ovviamente sia per noi che per le Wachowski questo sarebbe un grande passo, e ci sarebbe da stabilire la logistica e l’organizzazione. Non si tratta solo di cambiare un canale, si tratta di cambiare il modo in cui lo show verrà fruito e il modo di produrlo. Se lo show sarà in grado di prendere le distanze da certe dinamiche mainstream potrebbe aprirsi la possibilità di creare qualcosa di diverso, su una piattaforma non sessofobica. Il pubblico mainstream si sentirebbe a suo agio sapendo di questo passaggio verso un sito per adulti? Quello che ammiriamo delle Wachowski e dello show è che prendono dei rischi. Penso noi siamo un network in ascesa, e ci farebbe molto piacere sapere cosa farebbero con noi”.