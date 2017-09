Sense8: è ufficialmente iniziata la produzione dello speciale!

ha ufficialmente iniziato la produzione per lo speciale di due ore, che servirà da conclusione per l'acclamatissima serie tv Sense8 , cancellata dal servizio di streaming per via del basso indice d'ascolto a fronte di ingenti costi di realizzazione.

Poiché però i fan si sono rivoltati chiedendo a gran voce di riportare la serie online - con petizioni e quant'altro - Netflix ha deciso di girare questo episodio per concludere degnamente una serie che è un prodotto di qualità come pochi se ne vedono ultimamente.

Una delle star del serial, Miguel Angel Silvestre, che interpreta il ruolo di Lito, ha postato via social un'immagine per celebrare l'avvio delle riprese finali:

“llá vamos! There we go!” ha scritto, aggiungendo una foto dello script.

Basandoci sullo scatto, lo speciale pare essere stato scritto dai co-creatori Lana Wachowski, David Mitchell e Aleksandar Hemon, che hanno lavorato alla stagione due di Sense8.

I dettagli restano sotto chiave, ma sappiamo che l'episodio finale andrà in onda su Netflix nel 2018.