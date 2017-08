Shadowhunters 2: spoiler sul season finale direttamente dal cast!

La star di Shadowhunters parla delle novità della serie e anticipa ampiamente ciò che vedremo nell'episodio finale della seconda stagione. Se non volete leggere anticipazioni, non proseguite la lettura!

Katherine McNamara parla infatti dei nuovi poteri di Jace e Clary e dell'entusiasmo nel filmare alcune scene del season finale. Anche se, per il suo personaggio, l'ultimo episodio di stagione è un vero incubo!

"Questi sono quei momenti che un'attrice sogna da sempre. Perché sono emozionalmente devastanti e anche una vera lotta a livello fisico, ma lasci il set ogni giorno sapendo che hai dato tutto quello che avervi per portare bene a termine il compito assegnato."

"Abbiamo chiuso la strada principale di Toronto per un giorno intero per le riprese. Avevamo dei droni sul set, abbiamo portato taxi, auto, autobus e chioschetti per hot dog per dare realismo alla scena e ricreare l'ambiente di New York City e fare questa scena di combattimento stile Avengers. E' qualcosa che finora nello show non si era mai visto!"

E poi c'è la morte che abbiamo anticipato nel promo.

"Se fossi in voi, guardando quel momento, mi metterei comoda sul divano con del confort food e dei fazzoletti - preparate cioccolato, patatine, gelato e tutto ciò che credete possa aiutarvi a sentirvi meglio, sarà davvero emozionale. Onestamente, anche io ho pianto leggendo lo script. Poi, quando siamo arrivati a girare quel momento sul set, mi sono resa conto che stavo recitando al fianco di qualcuno con cui ho condiviso anni di lavoro, che abbiamo costruito una relazione sul set e in scena, tutto per arrivare a quel momento preciso e per Clary è uno dei momenti più decisivi di tutti, ha un vero e proprio shock emozionale, che la devasta anche fisicamente. E' stato davvero esaltante farlo"

Per quanto riguarda i "Clace", invece...

"Jace e Clary finalmente sono sulla stessa lunghezza d'onda per la prima volta dopo molto tempo. Fino a questo momento della serie, prima uno, poi l'altra, ha evitato di esprimere i propri sentimenti, li hanno soffocati, ma adesso si trovano entrambi ad un punto in cui hanno tempo e modo di esplorare queste sensazioni, di capire questa connessione e provare a condividere queste emozioni con l'altra persona. Insieme sono più potenti di qualsiasi altra cosa che questo mondo abbia mai visto, il che diventerà assolutamente necessario, nel momento in cui si troveranno ad affrontare Valentine."