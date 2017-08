Shameless: annunciata la data première della serie targata Showtime

Ecco il primo promo dell'ottava stagione della serie di, nel quale i membri del cast dello show annunciano che la serie family drama tornerà sui piccoli schermi il

Vi ricordiamo che Shameless si basa sull'omonima serie britannica del 2004, ideata da Paul Abbott, ed è stata sviluppata per il pubblico americano da John Wells.



Attenzione SPOILER:

Nella scorsa stagione avevamo lasciato i componenti della famiglia Gallagher in diverse situazioni: Frank (William H. Macy) esce dalla foschia indotta dalla droga e decide che è giunto finalmente il momento di essere un membro contributivo della società, mentre Fiona (Emmy Rossum) deve affrontare delle decisioni difficili quando scopre che il suo successo come padrone di casa può significare sventura per qualcun altro. Lip (Jeremy Allen White) combatte con sacrifici inattesi per rimanere sobrio, mentre Ian (Cameron Monaghan) si batte nella speranza di tornare con Trevor. Debbie (Emma Kenney) costruisce il suo futuro nella scuola di saldatura, mentre conduce la sua vita da madre single in carriera, e Carl (Ethan Cutkosky) si mette alla ricerca di un modo creativo per trovare i soldi per le tasse scolastiche, dopo aver perso la sua borsa di studio. Nel frattempo, Liam (Christian Isaiah) scopre quanto i Gallagher siano diversi dalle famiglie dei suoi compagni di classe, mentre Frank gli insegna come "combattere il sistema".