Shameless: ecco il trailer e il poster ufficiale della serie

ha appena rilasciato il nuovo trailer e il poster ufficiale della serie creata da Paul Abbott,, che tornerà il

Nel video, la famiglia Gallagher si trova in diverse situazioni: Frank (William H. Macy) decide che è giunto finalmente il momento di essere un membro contributivo della società, mentre Fiona (Emmy Rossum) si rende conto che il suo successo come padrone di casa può significare sventura per qualcun altro. Lip (Jeremy Allen White) cerca di rimanere sobrio, mentre Ian (Cameron Monaghan) si batte nella speranza di tornare con Trevor. Debbie (Emma Kenney) conduce la sua vita da madre single in attesa di trovare un lavoro, e Carl (Ethan Cutkosky) si mette alla ricerca di un modo creativo per trovare i soldi per le tasse scolastiche, dopo aver perso la sua borsa di studio. Nel frattempo, Liam (Christian Isaiah) scopre quanto i Gallagher siano diversi dalle famiglie dei suoi compagni di classe, mentre Frank gli insegna come "combattere il sistema".