Shannon Purser di Stranger Things protagonista di Sierra Burgess Is A Loser

, famosa per il suo ruolo di Barb nella serie, sarà la protagonista di un film in arrivo intitolato Sierra Burgess Is a Loser.

La pellicola tratterà un adattamento moderno del celeberrimo Cyrano de Bergerac, e nel cast è già confermato assieme a Shannon Purser anche RJ Cyler. Lo script è stato scritto da Lindsey Beer, che ha fatto parte per anni del team di Akiva Goldsman con cui ha collaborato per film come Transformers. Tra i produttori figurano nomi importanti come Molly Smith direttamente da Black Label, Rachel Smith, Trent Luckinbill e Thad Luckinbill.

Un grande ruolo per l'attrice Shannon Purser, che aveva già conquistato il pubblico nei panni di Barb Holland in Stranger Things, un ruolo che riprenderà ancora nel 2017 dato che la serie è stata rinnovata per un altro ciclo di episodi.