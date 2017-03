Sheldon: la CBS ordina la serie spin-off di 'The Big Bang Theory'

Il successo della serie comedyha portato lo spettacolo fino all'attuale decima stagione e presumibilmente la continuerà almeno per altre due. Mentre la serie continua a ottenere rating elevati, lainizia a pensare al futuro e ora è ufficiale: dobbiamo prepararci a vedere un'altra versione disullo schermo.

Alla fine dello scorso anno, si diffuse la voce secondo cui era iniziata la fase di sviluppo di una serie spin-off e prequel chiamata Sheldon che avrebbe visto al centro gli anni della gioventù del personaggio e ora il network CBS ha ordinato ufficialmente lo spettacolo.

Il giovanissimo attore Iain Armitage ha firmato per impersonare il protagonista all'inizio di questo mese, suggerendo che lo spettacolo era vicino ad ottenere un via libera ufficiale. Ora, la CBS sta procedendo con la produzione della serie attraverso un ordine per un numero imprecisato di episodi di 30 minuti. Lo show verrà lanciato nel corso della stagione 2017-18, quindi i fan non dovranno aspettare molto tempo per vedere cosa il creatore Chuck Lorre ha in serbo per loro. Il regista Jon Favreau collaborerà alle riprese del primo episodio.

Oltre a Armitage, Sheldon vedrà nel cast Zoe Perry, Lance Barber, Raegan Revord e Montana Jordan in ruoli chiave. La Perry impersonerà la madre di Sheldon. Per un curioso caso, la Perry è la figlia nella vita reale di Laurie Metcalf, che interpreta la madre di Sheldon in The Big Bang Theory.

Jim Parsons, che ha vinto quattro Emmy per le sue performance come Sheldon nella serie principale, servirà come produttore esecutivo della serie.