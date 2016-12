Sherlock 4: Una nuova e divertente foto backstage con Cumberbatch

Martin Freeman, Amanda Abbington e Benedict Cumberbatch sono i protagonisti della foto backstage dal set della quarta stagione di Sherlock. I nuovi episodi arriveranno il primo gennaio.

I tre personaggi posano insieme per una foto dietro le quinte: Martin Freeman, il Dottor Watson e Amanda Abbington, Mary nella serie, sorridono davanti la camera con il bambino appena nato in braccio. Dietro di loro Benedict Cumberbatch, Sherlock, che guarda il piccolo con un'espressione interrogativa. "Non è un genitore naturale o una figura autoritaria [...] Ma l'apparente indifferenza, che è anche comica, è comunque sorretta da un profondo amore". Steven Moffat, creatore della serie, ha però anticipato che la prossima stagione sarà più dark: "Sono tutti drogati di adrenalina ed è un legame che può peggiorare. Non puoi vivere la tua vita così e pensare andrà sempre bene. Ci sono delle conseguenze con cui fare i conti, non è una favola. Ci sarà un lato oscuro per il resto della stagione".