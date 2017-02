Sherlock: il co-creatore parla sulla possibilità di una quinta stagione

Neanche due mesi fa ha fatto il suo debutto l'attesissima quarta stagione di, che i fan stavano attendendo già da molto tempo. Ora che i tre episodi sono già stati trasmessi, i fan si stanno chiedendo se sarà possibile riuscire a rivedere i protagonisti della serie in un eventuale quinto capitolo e pra èa toccare l'argomento.

Rispondendo alla domanda sul futuro dello show, il co-creatore di Sherlock Mark Gatiss (che interpreta anche il fratello maggiore di Holmes, Mycroft), ha lasciato intendere in un'intervista che la quarta stagione della serie potrebbe essere l'ultima per la coppia di personaggi iconici, nonostante il fatto che sia Cumberbatch, sia Freeman abbiano firmato per cinque stagioni: "Sinceramente non so se ci saranno altri episodi. E' incredibilmente difficile riuscire a far quadrare tutti gli impegni degli attori. E oltretutto abbiamo terminato la quarta stagione con un finale piuttosto soddisfacente... se questa fosse veramente la fine, io sarei molto felice di una conclusione simile.".

L'ultima e terza puntata della quarta stagione di Sherlock, intitolata The Final Problem, è stata trasmessa su BBC One lo scorso 15 gennaio.