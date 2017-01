Sherlock: come sono andati gli ascolti della première?

I fan dihanno aspettato a lungo questa nuova, quarta stagione della serie. Dopo due anni di attesa, infatti, lo show conè tornato in onda con l’episodio intitolato. Come saranno andati gli ascolti?

Il nuovo episodio è stato scritto da Mark Gatiss e Steven Moffat, i creatori dello show, ed è stato girato da Rachel Talalay, già all’opera su Doctor Who, sempre alle dipendenze di Moffat. Ambientato nella Londra contemporanea, lo Sherlock Holmes di Moffat e Gatiss è un personaggio moderno, tecnologico ma con tutte le caratteristiche di quello originale, fino ad arrivare al consumo di droga e all’atteggiamento anti-sociale che spesso assume.

Secondo Deadline, la nuova puntata ha portato davanti al televisore circa 8,1 milioni di persone, registrando il miglior risultato televisivo della giornata di Capodanno. Detto questo c’è comunque da sottolineare come i risultati siano inferiori a quanto fatto con lo speciale natalizio The Abominable Bride. Forse per qualcuno l’attesa è stata troppa.

Sherlock è attualmente in onda con la sua quarta stagione, restate con noi per tutti gli aggiornamenti