Sherlock: continua l'indagine sul leak del season finale

Domenica scorsa è andata in onda l’ultima puntata della quarta stagione di, intitolata. Sfortunatamente per la, però, l’episodio era trapelato in rete qualche ora prima della messa in onda. Oggi è stata ufficializzata un’indagine in proposito.

Nonostante la fonte del leak sia ancora sconosciuta, alcuni indizi indirizzerebbero i sospetti verso il network Russo Channel One. Se questo dovesse essere vero, quindi, la colpa sarebbe di alcuni hacker russi. Come abbiamo già detto ieri, la BBC ha informato il pubblico della situazione tramite un tweet.

La possibile origine russa del leak è stata confermata anche dalla produttrice di Sherlock, Sue Vertue, che ha dichiarato: “La versione russa di The Final Problem, l’episodio finale di Sherlock, è stata diffusa online illegalmente. Per favore non condividetela, siete stati fantastici a evitare tutti gli spoiler, fate ancora un piccolo sforzo”.

La quarta stagione di Sherlock è attualmente disponibile su Netflix, restate con noi per tutti gli aggiornamenti.