Sherlock: ecco il trailer della seconda puntata

è una serie ricca di cattivi interessanti, tra cui spicca senz’altro ildi. Questo però non significa che non se ne possano aggiungere altri, come il nuovo personaggio interpretato danel trailer del nuovo episodio.

La puntata si intitolerà “The Lying Detective” e riprenderà la narrazione subito dopo il finale del precedente: Sherlock è fuori dalla vita di Watson e cerca in tutti i modi di rientrarci. Culverton Smith, questo il nome del personaggio interpretato da Toby Jones, sarà il villain presentato nel nuovo episodio.

Il trailer della nuova puntata è disponibile, come sempre, in fondo alla notizia. Sherlock, invece, tornerà la prossima domenica, restate con noi per tutti gli aggiornamenti. Buona visione!