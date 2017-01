Sherlock: il finale della quarta stagione sarà ricco d'azione

I fan dihanno aspettato anni per il ritorno degli eroi interpretati da. La quarta stagione dello show, attualmente in onda, si potrebbe concludere con una sequenza ricca d’azione.

I creatori dello show Mark Gatiss e Steven Moffat non hanno perso tempo e hanno subito gettato Sherlock e Watson nel mezzo di problemi complessi e drammatici, soprattutto dopo il sorprendente finale del primo episodio. Il secondo, in onda nel fine settimana, introdurrà come abbiamo visto un nuovo villain, interpretato dall’ottimo Toby Jones.

Mark Gatiss, intervistato da TVLine, ha anticipato anche qualcosa del finale. Ecco le sue dichiarazioni: “In realtà c’è parecchia azione. Non giravamo un episodio così ricco d’azione da anni, forse da sempre. La terza puntata sarà piena d’azione, sicuramente ci saranno più combattimenti”.

La quarta stagione di Sherlock è attualmente in onda. Il nuovo episodio, The Lying Detective, sarà trasmesso l’8 Gennaio. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti!