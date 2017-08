Shonda Rhimes lascia la ABC e passa al servizio di streaming Netflix!

ha appena concluso un "colpaccio"!, creatrice di serie di successo quali Grey's Anatomy , lascia lae passa al competitor.

La prolifica produttrice Shonda Rhimes sta portando Shondaland (la sua compagnia di produzione), a Netflix. Il contratto prevede diversi anni di collaborazione ed è stato annunciato nella tarda serrata di domenica. Nel patto, l'impegno della Rhimes prevede la produzione di nuove serie tv e altri progetti per il servizio di streaming. Le serie che sono attualmente in produzione per la ABC, tuttavia, e dunque Grey's, Scandal e Le Regole del Delitto Perfetto, resteranno su quel servizio.

"Shonda Rhimes è una delle più grandi narratrici di storie della storia della televisione" ha dichiarato Ted Sarandos, Capo dell'Ufficio Contenuti di Netflix in un comunicato stampa. "Il suo lavoro è pieno di invettiva, di pathos, avanguardistico, è la televisione al suo meglio. Ho avuto la possibilità di conoscere Shonda e lei è davvero una Netflixer nel profondo perché ama la tv e i film ed è assolutamente appassionata nel suo lavoro; questo traspare nei contenuti che sviluppa per il pubblico. Siamo assolutamente entusiasti di accoglierla a Netflix."

E nel suo comunicato ufficiale, la Rhimes ha dichiarato: "Shondaland passa a Netflix e questo è il risultato di un piano che Ted ed io abbiamo costruito basandoci sulla mia visione di me stessa in qualità di divulgatrice di storie e per l'evoluzione stessa della mia compagnia. Ted è in grado di dare spazio creativo e libertà di espressione a chi crea contenuti per Netflix. Ha capito ciò che stavo cercando, l'opportunità di costruire una vibrante e nuova casa per raccontare le mie storie e non solo, anche per quelle di nuovi autori con l'incredibile e unica opportunità di essere liberi e immediatamente disponibili (con i nostri contenuti), alla fruizione globale che Netflix è in grado di garantirci, grazie a questo particolare senso per l'innovazione che ha. Il futuro di Shondaland a Netflix ha possibilità potenzialmente illimitate."

Nel frattempo, il presidente di ABC, Channing Dungey, ha specificato che le serie quali For the People e lo spinoff di Grey's Anatomy che attualmente è in fase di lavorazione, non subiranno alcun impatto dallo spostamento della Rhimes a Netflix e ha dichiarato:

"Sono davvero orgoglioso di aver dato una casa ad alcuni show che sono diventati tra i più celebrati mai visti in televisione. Con il lancio della nuova stagione imminente, i fan possono stare tranquilli che TGIT rimarrà intatto e siamo entusiasti come sempre!"

Deadline ha specificato inoltre che la Rhimes sta abbandonando la ABC un anno prima della risoluzione del suo contratto quadriennale e anche l'accordo con Netflix è di una durata prevista di quattro anni.

