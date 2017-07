Shooter: la seconda stagione si fermerà all'episodio otto

La seconda stagione della serie dramatargata, sarà composta da otto episodi invece di dieci come originariamente era stato ordinato. La decisione è stata prese dopo l'che ha coinvolto il protagonista dello show,

L'attore aveva riportato una frattura della gamba in una gita familiare, mentre erano nel mezzo delle riprese del nono episodio della seconda stagione. La produzione ha continuato ad andare avanti senza di lui, ma alla fine ha deciso di fermarsi. "La nostra priorità è il recupero di Ryan e dopo le conversazioni con i nostri partner USA e UCP, abbiamo deciso di terminare la seconda stagione con l'episodio otto", ha detto la Paramount TV in una dichiarazione a Deadline. Ci sarebbe un punto nell'episodio otto perfetto per fungere da finale di stagione, e anche se non era questo il piano dei produttori, la rete e tutto il team sono soddisfatti di come volgerà a termine la seconda stagione.