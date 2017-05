Show Pieces: in arrivo la prima serie TV scritta e interpretata da Alan Moore

Sapete come si dice: "", e dopo cocenti delusioni e battaglie contro le trasposizioni cinematografiche delle sue opere, daha finalmente deciso di adottare questa tattica.

È così che è nata Show Pieces, prima serie TV scritta e interpreta dal maestro del fumetto britannico, de-costruttore di supereroi e pure genio narrativo. La storia della serie è ambientata nella città di Northhampton, Regno Unito (tra l'altro città natale dell'autore n.d.a), e vuole esplorare il bizzarro mondo e i personaggi che frequentano un club di gentiluomini ultraterreno.



Show Pieces è suddiviso in cinque capitoli dove follia, malevolenza e misteriosi assassini si intersecano per formare un thriller originale e occulto che vedrà lo stesso Moore tra i protagonisti.

Il primo di questi capitoli, dal titolo "Act of Faith", sarà concentrato su Feith Harrington, un giornalista con una vita privata definita "esotica" che preparerà una serata stimolante presso la sua residenza che però non andrà come previsto.



Show Pieces sarà rilasciato su Shudder il prossimo 29 giugno. La curiosità è molto alta.