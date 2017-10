Shut Eye: online il teaser trailer della seconda stagione della serie Hulu

La piattaforma di streamingha oggi rilasciato il primo teaser trailer della seconda stagione della serie. La serie drama, creata e prodotta da, tornerà il

Ecco la sinossi ufficiale della seconda stagione: "Con un futuro incerto, Charlie e Linda, ora più che mai, dovranno fidarsi completamente uno dell'altra, cosa che non è mai stata facile tra i due. La famiglia Marks affronterà simili incertezze mentre la loro casa che è stata letteralmente portata via. In questa stagione, ognuno si sforzerà di trovare la loro vera 'casa' ".

Torneranno nel cast Jeffrey Donovan nel ruolo di Charlie Haverford, KaDee Strickland (Private Practice), Isabella Rossellini (Alias), Emmanuelle Chriqui (Entourage), Susan Misner (The Americans), Angus Sampson (Fargo), David Zayas (Dexter) e la new entry Noah Bean.