Sky presenta a Milano la Twin Peaks Experience, appuntamento sabato 20 maggio

: A ogni serie TV la sua colonna sonora. Bastano due note, il giusto spartito per ogni scena, per regalare emozioni indimenticabili e far entrare una serie TV nella memoria collettiva.

Al di là dei personaggi, a volte più delle ambientazioni, le colonne sonore diventano vere e proprie icone delle serie TV più amate. Ecco perché Sky ha organizzato un evento per celebrarle.

Il contesto è quello degli spazi dell’ex area Ansaldo, all’interno di BASE Milano. L’occasione è Piano City Milano: nel weekend del 20-21 maggio, si terrà una due giorni di concerti basati sulle più celebri colonne sonore delle serie TV di Sky, da Il Trono di Spade a 1992, a The Young Pope.

Sky dedica il posto d’onore alla serie TV che negli anni ‘90 ha dato vita a un vero e proprio fenomeno di culto: l’atmosfera di Twin Peaks sarà rievocata attraverso un concerto interamente dedicato alla colonna sonora firmata dal Maestro Angelo Badalamenti.



Ma non solo. Sky vi farà vivere appieno la serie attraverso la Twin Peaks Experience, un’autentica esperienza di immersione sensoriale tra le musiche e le suggestioni sonore che l’hanno resa celebre.

Per prepararsi al meglio all’arrivo dell’attesissima nuova stagione, gli spazi di Base Milano ospiteranno una maratona notturna della prima stagione della madre di tutte le serie. Quale modo migliore per ricordare il passato in vista della nuova stagione, in arrivo su Sky Atlantic dal 26 maggio?

Volete immergervi nell’universo nato dal genio di David Lynch?



Ci vediamo sabato 20 maggio dalle 17.30 con Nina Esiava che eseguirà la celebre colonna sonora di Twin Peaks e a seguire, dalle 19.00 fino alle 4.30, non perdetevi la proiezione dell’intera prima stagione.