Sky: tutte le serie TV in arrivo fino al 2018, da Gomorra a Westworld

Nel corso dell'evento The Upfront, tenutosi ieri 12 settembre, Sky ha svelato i titoli più importanti che comporranno la lineup di serie TV fino al 2018. Tra l'autunno del 2017 e la prossima primavera/estate i canali di Sky Atlantic e Fox si popoleranno di serie attesissime dal pubblico di tutto il mondo.



Già ieri, 12 settembre, ha debuttato su Sky Atlantic la serie originale Tin Star con Tim Roth. Dall'11 ottobre, invece, su Fox vedremo finalmente il tanto discusso Marvel's Inhumans, la serie "cugina" di Agents of S.H.I.E.L.D. e targata Marvel Studios, mentre dal 18 ottobre parte The Gifted, nuova serie dedicata ai mutanti degli X-Men dopo l'ottimo Legion.

Il 16 ottobre e il 23 ottobre, sempre sul canale Fox di Sky, debuttano due pesi massimi: rispettivamente, la quattordicesima stagione di Grey's Anatomy e l'ottava stagione di The Walking Dead.

Il 17 novembre, invece, è il giorno del debutto dell'attesissima terza stagione di Gomorra, mentre il 28 novembre esordisce la serie TV tedesca Babylon Berlin.

Spostandoci in un generico 2018, invece, sono diverse le serie TV più attese su Sky: spostandoci nuovamente verso le produzioni originali, debutterà la prima serie originale western dell'emittente, chiamata Django. Rimanendo in tema western, invece, la seconda stagione di Westworld si prepara a bissare il successo della prima, ma sono in arrivo anche le varie Shannara, The Affair, Billions, American Crime Story: The assassination of Gianni Versace e Homeland. Sul fronte italiano, sempre nel 2018, arriveranno anche Zero Zero Zero (ispirata all'omonimo libro di Roberto Saviano) e anche una nuova serie di Maccio Capatonda: Sui generi.

Quale serie TV attendete maggiormente su Sky per la prossima stagione di messa in onda?