SNL: ecco il video promo della puntata con Gal Gadot

L’ospite di questa settimana di Saturday Night Live è davvero di quelli che meritano più di una menzione. Si tratta infatti di, la protagonista di Wonder Woman e Justice League, che è stata ospite del famoso talk show americano.

NBC ha rilasciato a tal proposito un nuovo promo che mostra proprio qualche stralcio della puntata che andrà in onda il prossimo fine settimana, che vede come protagonista la bellissima modella ed attrice, il cui approdo sembra aver fatto non poco rumore, soprattutto tra i membri della produzione che, come visibile nel filmato presente poco sopra, sono rimasti letteralmente a bocca aperta, e non solo per la bellezza ed il fascino dell’attrice.

Il trailer è molto divertente, e siamo sicuri che anche la puntata in questione lo sarò, essendo Saturday Night Live uno dei programmi di punta del panorama televisivo americano, nonché uno dei più seguiti anche a livello mondiale, avendo un discreto seguito anche in Italia.

Siamo sicuri che la puntata in questione sarà particolarmente vista anche a livello internazionale.