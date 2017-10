SNL: Ryan Gosling e l'esilarante "presa in giro" di La La Land!

ha portato una ventata di fresca ilarità al Saturday Night Live con la parodia di La La Land, il film campione d'incassi di cui è stato protagonista al fianco di. Date un'occhiata al video del suo monologo!

Ryan Gosling ha fatto la sua seconda apparizione al SNL come presentatore della premiere della stagione 43 e si è esibito in “Ryan Gosling saved jazz”, monologo super divertente d'apertura.

L'attore è stato nominato all'Oscar per la sua interpretazione del jazzista Sebastian nell'acclamato La La Land, il cui regista è Damien Chazelle. Nonostante la pellicola abbia ricevuto moltissime critiche positive, a tanti ha dato un po' fastidio la rappresentazione di un jazzista di talento "bianco" (Gosling). Successivamente alla distribuzione nei cinema della pellicola infatti, la rete s'è scatenata scherzando sul fatto che Gosling potesse "salvare il jazz" e ha additato il regista per "appropriazione indebita di cultura nera" in un film con protagonisti dei bianchi.

Per il suo monologo al SNL, Gosling ha proprio puntato su questa questione, interpretando il "ragazzo bianco del Canada" che salva dall'oscurità il più influente genere musicale americano, il jazz, appunto.



Date un'occhiata al video e diteci cosa pensate nei commenti.

L'ospite musicale della serata era Jay-Z e, durante la premiere, altri sketch divertenti sono stati quelli dedicati all'uso del font Papyrus in Avatar e il ritorno dell'esilarante Donald Trump di Alec Baldwin.

La star di Wonder Woman, Gal Gadot, condurrà la puntata della prossima settimana.