SNL: Ryan Gosling nel primo spot per il ritorno dello show

ha diffuso in streaming il primo spot ufficiale per il ritorno dello show, che si appresta a inaugurare la sua 43ª stagione, ovviamente su NBC.

Nel nuovo promo vediamo Ryan Gosling, che condurrà la puntata inaugurale della stagione insieme a Jay-Z. “Questa volta darò al mondo intero la mia anima. Qualcosa che non dimenticheranno mai e poi mai”, dichiara l’attore nel promo, prima di incontrare qualche problema con la sicurezza di 30 Rock. Gosling aveva già condotto una puntata del SNL nel dicembre del 2015.

La conduzione sarà un ulteriore trampolino di lancio per Blade Runner 2049, che vede l’attore protagonista al fianco del veterano Harrison Ford, e che arriverà nelle sale americane il 6 ottobre 2017 (in quelle italiane il 5 ottobre). Il Saturday Night Live tornerà in onda il prossimo 30 settembre.