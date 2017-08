Snowfall: FX rinnola la serie per la seconda stagione!

è stata rinnovata per la seconda stagione! Ad annunciarlo sono stati i presidenti della programmazione originale di. Il drama riguardo alla diffusione di crack a Los Angeles tornerà super la sua seconda stagione nel 2018.

Snowfall è una serie creata da John Singleton, Eric Amadio e Dave Andron che, insieme a Thomas Schlamme, Michael London e Trevor Engelson, sono anche executive producer. Inoltre Andron, già noto per il suo lavoro su "Justified", è anche lo showrunner della serie.

La serie segue numerosi personaggi in rotta di collisione violenta, tra cui: Franklin San(Damson Idris), un giovane imprenditore di strada alla ricerca del potere; Gustavo “El Oso” Zapata (Sergio Peris-Mencheta), un wrestler messicano coinvolto in una lotta di potere all'interno di una famiglia criminale; Teddy McDonald (Carter Hudson), un agente della CIA con un passato oscuro che inizia un'operazione per finanziare i contrabbandieri del Nicaragua; Lucia Villanueva (Emily Rios), la figlia di un signore del crimine messicano. Lo show, tra le 98 serie drama del 2017, si è piazzato nella top 10 delle serie più seguite dagli spettatori con età compresa tra i 18-49 anni.