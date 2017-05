Snowfall: resa nota la data della première del nuovo drama targato FX

è la nuova serie tv drama della, la quale ha annunciato la data della première per il. Finora, FX ha rilasciato della serie un trio di teaser, elencati in fondo alla notizia.

Snowfall è una serie creata da John Singleton, Eric Amadio e Dave Andron che, insieme a Thomas Schlamme, Michael London e Trevor Engelson, sono anche executive producer. Inoltre Andron, già noto per il suo lavoro su "Justified", è anche lo showrunner della serie. Snowfall è ambientata nella Los Angeles del 1983 e inizia con l'arrivo di una "tempesta" di nome crack.

La serie è un dramma di un'ora e illustra la nascita del traffico di crack e cocaina e il suo impatto radicale sulla cultura come la conosciamo. La storia segue numerosi personaggi in rotta di collisione violenta, tra cui: Franklin San (Damson Idris), un giovane imprenditore di strada alla ricerca del potere; Gustavo “El Oso” Zapata (Sergio Peris-Mencheta), un wrestler messicano coinvolto in una lotta di potere all'interno di una famiglia criminale; Teddy McDonald (Carter Hudson), un agente della CIA con un passato oscuro che inizia un'operazione per finanziare i contrabbandieri del Nicaragua; Lucia Villanueva (Emily Rios), la figlia di un signore del crimine messicano.

L'episodio pilota è stato scritto da Singleton, Amadio e Andron e diretto dal team belga di regia Adil El Arbi e Bilall Fallah (Black, Image, Broeders).