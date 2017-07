Snowpiercer: la prima stagione sarà segnata da un mistero

La serie TV dinarrerà la storia di un mistero durante la sua prima stagione. Come sappiamo, la pellicola del 2014 ci ha raccontato una storia principale che si svolge nel corso di poche ore. L'imminente serie televisiva adotterà un approccio diverso e non si concentrerà sulla rivoluzione che abbiamo visto all'interno del film.

Il network statunitense TNT ha iniziato a lavorare su una serie di Snowpiercer nel 2015 e le cose stanno finalmente cominciando a muoversi. Durante la presentazione estiva del TCA di TNT, il presidente della rete Kevin Reilly ha rivelato che la serie TV di Snowpiercer assomiglierà ad una "serie su una nave spaziale" e avrà un "mistero in corso di svolgimento" che si snoderà durante la sua prima stagione.

In particolare, il presidente del network ha affermato: "Snowpiercer avrà una carattere epico perché farà appello ai problemi e ai dilemmi più elevati e più grandi della vita. Approfondiremo davvero le dinamiche del personaggio e ci sarà un mistero in corso di svolgimento all'interno della prima stagione. Jennifer Connelly, è stata una grande conquista dal punto di vista della scelta di grandi interpreti, ma non sarebbe entrata a far parte del cast se non fosse uno show di qualità. Siamo molto ottimisti riguardo alla riuscita di questo progetto. I personaggi che Josh Friedman ha creato per la serie sono davvero vibranti, profondi e originali.".

La data di debutto della prima stagione della serie è ancora da determinare.