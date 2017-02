South Park: con Donald Trump si parlerà meno di politica

In onda da ben due decadi,non si è mai tirato indietro quando si è trattato di prendere in giro celebrità e politici. Adesso, però, i creatori, hanno deciso di parlare meno di politica. Vediamo insieme perché.

I due hanno recentemente rilasciato un’intervista per ABC News. Ecco cosa hanno detto a proposito di Donald Trump e di come ne parlerà South Park:

“Trump e i suoi stanno già facendo comedy da soli, non è qualcosa che riesci a prendere in giro. Ultimamente è sempre più difficile, la satira è diventata realtà. Stiamo davvero cercando di ridere di quello che succede, ma non riusciamo a stare al passo, quello che succede nella realtà è troppo più divertente di qualunque cosa possiamo inventarci. Abbiamo deciso, quindi, di metterci in poltrona e lasciar fare ai politici la loro commedia”.

Cosa ne pensate? South Park tornerà su Comedy Central nel 2017, restate con noi per tutti gli aggiornamenti!