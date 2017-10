Stan Against Evil: ecco il trailer della seconda stagione della serie!

ha rilasciato il nuovo trailer della seconda stagione di, che ritornerà l'con due nuovi episodi uno dopo l'altro!

Con l'arrivo della seconda stagione, ritornano John C. McGinley (Scrubs) nei panni di Stan Miller, uno sceriffo della polizia in pensione e Janet Varney (You're The Worst) nel ruolo di Evie Barret, lo sceriffo di Willard's Mill, decisi a sconfiggere i demoni che infestano la loro pittoresca città del New England.

Del cast fanno parte anche Deborah Baker Jr. e Nate Mooney, rispettivamente come Denise Miller, figlia di Stan, e il vice-sceriffo Leon Drinkwater, il braccio destro di Evie, rispettivamente. Denise Boutte, Jeffrey Combs, David Koechner, Patty McCormack e Steven Ogg. Stan Against Evil è stata creata, scritta ed esecutivamente prodotta da Dana Gould, con Tom Lassally nei panni di produttore esecutivo dello show.