Star Trek: Dicovery, foto trapelata dal set: nuovi alieni in vista?

I lavori per una nuova serie che ci catapulterà nel ben noto mondo di Star Trek continuano senza sosta e da poche ore è arrivata in rete una nuova foto che ci presenta delle creature che compariranno all'interno di. Come sempre, potete trovare la nuova immagine in calce alla notizia.

Dopo che la foto si è diffusa online, i social media sono tutti stati invasi da un grande fermento, dopo che un attore locale di Toronto, che possiamo presumere che sia stato assunto per impersonare un personaggio sul set di Star Trek: Discovery, si è preso un rischio quando ha furtivamente scattato una foto ad un gruppo di attori in attesa di andare sul set. L'immagine è stata subito cancellata dalla rete, ma come tutte le cose su Internet, ovviamente era troppo tardi e moltissimi utenti neavevano già fatto una copia e l'avevano condivisa per il web.

Ricordiamo che la stagione d'esordio di Star Trek: Discovery farà il suo debutto nel corso del mese di maggio 2017 su CBS.