Star Trek: Discovery, Jason Isaacs sarà il Capitano!

Con il prossimo film diancora molto lontano dalla propria realizzazione, i fan del franchise stanno rivolgendo ancora una volta la loro attenzione al formato originale e televisivo e ora arriva la notizia di una grande introduzione nel cast che andrà a ricoprire un personaggio centrale nella nuova serie.

La novità è infatti, che Star Trek: Discovery ha trovato il suo capitano nell'attore Jason Isaacs, che molti ricorderanno per aver ricoperto il personaggio di Lucius Malfoy nella saga di Harry Potter. L'attrice Michelle Yeoh era stata precedentemente confermata per andare a interpretare il ruolo del capitano su Discovery, ma è stato successivamente chiarito che lei ricoprirà invece un ruolo ricorrente come il capitano della Shenzhou - una nave diversa separata da quella della missione principale che sarà al centro la serie.

Il primo nuovo show di Star Trek dopo la conclusione di Star Trek: Enterprise è impostato per un debutto sulla piattaforma All-Access CBS a fine estateo inizio autunno di quest'anno.