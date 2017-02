Star Trek: Dicovery, nuovo periodo di debutto della serie

La nuova serie attualmente in produzione presso la, ovvero il nuovo capitolo intitolato, potrebbe iniziare il suo viaggio cosmico prima del previsto, forse proprio con l'inizio della prossima stagione televisiva. A dirlo è stato il capo dellain una recente comunicazione agli investitori.

Durante la recente Morgan Stanley Technology, Media & Telecom Conference, il capo della CBS ha affermato, infatti, che Star Trek: Discovery dovrebbe fare il suo debutto su CBS All Access "verso la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno.".

Star Trek: Discovery è stato inizialmente previsto per un esordio nel mese di maggio di quest'anno, ma la data del debutto fu successivamente spostata molto in avanti, con un nuovo esprdio previsto per il 2018.

Riguardo alla serie, Moonves ha dichiarato: "Per noi la cosa importante è fare un buon lavoro e Star Trek è come uno dei nostri gioielli di famiglia. Non vogliamo correre o affrettare i tempi. Abbiamo moltissimo lavoro da fare in post-produzione, ma sono molto fiducioso dopo aver visto tutto ciò che è stato fatto finora.".

La CBS spera che la prima serie su Star Trek in più di un decennio convincerà gli appassionati. La rete prevede di stuzzicare la curiosità degli spettatori con la messa in onda del primo episodio sulla CBS. Il resto delle tredici puntate della prima stagione di Star Trek: Discovery sarà successivamente disponibile esclusivamente su CBS All Access, per quanto riguarda gli Stati Uniti.