Star Trek: Discovery, arriva un nuovo promo della serie

Dopo la messa in onda deldella serie, laha rilasciato attraverso i social un nuovo promo, in cui, il primo ufficiale) della Flotta Stellare, consegna un messaggio di pace.

"Veniamo da una tradizione di tolleranza, libertà e giustizia; Da un'eredità di esplorazione senza paura, di alleati che rispettano le differenze, l'onore e le civiltà tra di loro. Siamo in missione per comprendere meglio il nostro mondo e noi stessi. Veniamo in pace."

La prima stagione di Star Trek: Discovery sarà composta da 15 episodi e andranno in onda in anteprima il 24 Settembre su CBS. In Italia ogni episodio sarà disponibile su Netflix nelle 24 ore successive. Ricordiamo che il cast della serie include, oltre alla Martin-Green, Jason Isaacs, Doug Jones, Anthony Rapp, Terry Serpico, Maulik Pancholy, Sam Vartholomeos, Mary Wiseman, James Frain, Chris Obi, Mary Chieffo, Shazad Latif, Rekha Sharma, Kenneth Mitchell, Clare McConnell, Damon Runyan, Rainn Wilson e Michelle Yeoh.