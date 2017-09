Star Trek: Discovery, arrivano le prime reactions dopo la première

In attesa delle recensioni delle principali testate, che saranno online solo dopo la scadenza dell’embargo, su Twitter arrivano le prime reazioni a seguito della première di, a cui hanno partecipato solo pochi fortunati.

A giudicare da quanto affermato da alcuni utenti, coloro che sono in trepidante attesa dello show possono dormire sonni tranquilli in quanto le “recensioni” degli utenti sembrano essere molto positive, almeno per i primi due episodi che sono stati mostrati.



Un utente afferma che “Star Trek Discovery fa l’impossibile: è incredibilmente moderno, ma senza discostarsi dall’atmosfera classica di Star Trek. E’ un Instant Classic”, altri si complimentano per il lavoro portato a termine da CBS e si dicono disposti ad effettuare l’abbonamento a CBS All Access dopo quanto visto.

Un altro utente, invece, si limita ad un “whoa”, ma la reazione comune è una: “non vediamo l’ora di vedere gli altri episodi”, è il coro unanime che si solleva.