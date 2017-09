Star Trek: Discovery, ascolta il theme song della serie!

Laha rilasciato un nuovo video riguardo la serie. Nella clip non viene rilasciata alcuna anticipazione riguardo la trama dello show, ma, grazie al compositoree all'orchestra composta da 60 musicisti, possiamo ascoltare il nuovo theme song della serie, il quale combina l'iconico suono didella serie originale ad un suono più scuro e ansioso.

Non è un caso che sia stato scelto questo tipo di theme song, infatti è proprio il volere dello show quello di indirizzare Star Trek: Discovery in una direzione più scura e serializzata rispetto ai precedenti Star Trek, ma rimanendo familiare al fan sia attraverso il suono del theme song, sia attraverso l'utilizzo di personaggi consolidati come Sarek e Harry Mudd, ad esempio.

Vi ricordiamo che la première di Star Trek: Discovery arriverà il 24 Settembre sul canale CBS e i restanti episodi su CBS All-Access, in America. Mentre in Italia, ogni episodio sarà disponibile su Netflix nelle 24 ore successive.