Star Trek Discovery: CBS rilascia la prima immagine ufficiale della serie tv

La prima immagine dal prossimoè stato rilasciata dallae mostra le due principali protagoniste femminili dello show.

L'attesissima serie nasce dalle menti creative di Alex Kurtzman e Bryan Fuller e si svolge poco prima della linea temporale della serie originale e tanto amata Star Trek con protagonista William Shatner e Leonard Nimoy. Gretchen J. Berg e Aaron Harberts saranno gli show-runner e Jason Issacs sarà il Capitano

Lorca del Discovery.

Anche se la popolarità del franchise non è mai svanito grazie alle legioni di Trekkies in tutto il mondo, Star Trek ha visto un aumento di popolarità negli ultimi dieci anni o giù di lì, grazie alla modernizzata serie di film che ha avuto inizio con Star Trek del 2009 di J.J. Abrams. I film erano stati, più o meno, un successo commerciale, l'annuncio di un'altra trasmissione televisiva della CBS con la creazione leggendaria di Gene Roddenberry, è stato il logico passo successivo.

Mentre la produzione della serie continua, i fan di Star Trek adesso hanno il loro primo assaggio di Discovery, CBS ha rilasciato la prima immagine ufficiale dello show (in fondo alla notizia). Mostra Sonequa Martin-Green e Michelle Yeoh che saranno rispettivamente il Primo Ufficiale Michael Burnham e il Capitano Philippa Georgiou. Il duo sembra far parte di una squadra di sbarco su un pianeta desertico e il Primo Ufficiale Burnham ha quello che sembra un comunicatore vecchia scuola (con la tanto famosa azione di inversione!) attaccato al suo fianco. Il riferimento suggerisce che Star Trek: Discovery includerà un sacco di richiami alla serie classica di Star Trek. Inoltre, Rod Roddenberry avrà il ruolo di produttore, che dovrebbe aggiungere un'aria di autenticità alla serie.

Con le nuove serie che apparentemente senza paura hanno esplorato gli elementi consolidati e riconoscibili del mondo di Star Trek e il recente ritorno di popolarità che ha vissuto il franchise, i fan avranno alte aspettative per questo nuovo progetto. Tuttavia, l'ultima serie tv di Star Trek, Enterprise, ebbe poco successo e non fu all'altezza delle precedenti uscite. Inoltre, la popolarità dei nuovi film sembra avere una tendenza al ribasso dal 2009 e vi è una possibilità che Discovery possa finire per essere un errore molto costoso - anche se speriamo che non sia così.