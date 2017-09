Star Trek: Discovery e le 'chicche' Netflix - Disponibili i sub in Klingon!

E' appena uscita sula nuova e attesa serie Star Trek: Discovery . Sulla piattaforma digitale per lo streaming online, udite udite, si possono mettere i sottotitoli in

Se contate di vedere i primi episodi di Star Trek: Discovery, sono disponibili su Netflix da circa un paio d'ore e noi, che ci siamo subito "buttati" alla visione, abbiamo scoperto con sommo piacere che ci sono anche i sottotitoli in Klingon!Ecco un'immagine qui sotto!

Basta andare, come di consueto nelle impostazioni relative all'audio nella sezione sottotitoli et voilà: ecco spuntare la scelta nel menù a tendina. Flaggate e godetevi la visione in un modo inusuale!

Su Netflix sono in onda i primi due episodi della nuova serie CBS, arrivati ad un solo giorno di distanza dalla programmazione USA. I prossimi episodi saranno disponibili ogni lunedì. Date un'occhiata e diteci cosa pensate di questo nuovo prodotto a tema Star Trek!