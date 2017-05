Star Trek: Discovery, disponibile online il primo trailer

E’ stato da poco pubblicato, attraverso il canale ufficiale Twitter, il primo trailer ufficiale dila nuova serie tv sull’universo Star Trek che è stata prodotta tra non pochi problemi, ritardi, e modifiche in corso d’opera.

Il trailer è arrivato in occasione degli upfronts di CBS, che ha presentato il palinsesto per la prossima stagione, e può essere visto come sempre attraverso il player presente in calce alla notizia.

A livello di produzione, la serie sarà composta da quindici episodi e non tredici, come inizialmente previsto, e la messa in onda è previsto il prossimo autunno. Il network, inoltre, ha rivelato che dopo il primo episodio, che verrà mandato in onda in TV, le puntate successive verranno pubblicate su CBS All Access, la piattaforma di streaming proprietaria.