Star Trek: Discovery - Ecco le foto del comandante Klingon: Kol

Star Trek: Discovery inizia il 24 settembre prossimo, e adesso è appena uscita online l'immagine che mostra l'intimidatorio personaggio interpretato da, il comandante

La rivelazione è stata fatta durante il panel alla convention di Star Trek a Las Vegas, in cui Mitchell ha anche parlato di quando ha mostrato la foto di lui in costume al figlio:

"Ora tutto ciò che mio figlio vuole fare è giocare a Klingon"

Successivamente l'attore ha parlato del processo, che dura più di tre ore, che lo trasforma nel Klingon e poi della mezz'ora ulteriore che ci vuole per il fitting del costume e cosa fa per passare il tempo:

"Prima di tutto, Doug Jones (Saru) arriva e mi abbraccia" ha scherzato Mitchell all'inizio. "Cerco sempre di studiare il linguaggio Klingon e ripeto continuamente le mie battute mentre mi preparo. Perché è incredibilmente difficile. Serve un sacco di memoria muscolare per pronunciare le sillabe mille e più volte. E' come all'opera. Anche se non capisci il linguaggio, capisci le emozioni che traspaiono e il linguaggio del corpo."

I Klingon giocheranno un ruolo molto importante in Star Trek:Discovery, visto che l'Impero Klingon e la Federazione sono in guerra l'una contro l'altro e dunque i fan possono tranquillamente aspettarsi di vedere molto di Kol.

Star Trek: Discovery è ambientata 10 anni prima della missione quinquennale dell'Enterprise in Star Trek: The Original Series, e seguirà i viaggi spaziali della Flotta Stellare alla scoperta di nuovi mondi e nuove forme di vita, e vedrà il capitano della Flotta Stellare cercare di comprendere al meglio il mondo alieno perché solo così, capisce, potranno poi riuscire a capire sé stessi.

Nel cast: Sonequa Martin-Green, Jason Isaacs, Doug Jones, Anthony Rapp, Terry Serpico, Maulik Pancholy, Sam Vartholomeos, Mary Wiseman, James Frain, Chris Obi, Mary Chieffo, Shazad Latif, Rekha Sharma, Kenneth Mitchell, Clare McConnell, Damon Runyan, Rainn Wilson e Michelle Yeoh.

Star Trek: Discovery sarà composta da 15 episodi e da noi in Italia potremo vederla su Netflix a 24 ore di distanza dalla messa in onda originale (USA).